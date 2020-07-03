147,06 грн. за одне дослідження: відтепер у Тернополі можна здати аналіз на наявність чи відсутність антитіл до коронавірусу

Відтепер у вірусологічній лабораторії ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” можна здати аналіз на наявність чи відсутність IgM та IgG до вірусу SARS-CoV-2 із застосуванням методу імуноферментного аналізу.

Як відомо, після потрапляння вірусу в організм, імунна система людини починає виробляти специфічні антитіла (Ig – імуноглобуліни). Вони є важливим фактором захисту імунної системи від інфекції, а виявлення антитіл різних класів в крові людини дозволяє визначити стадію розвитку інфекції. Так, пройшовши тест на виявлення антитіл, можна дізнатися, що людина перехворіла на коронавірус або ж хвора в даний момент. Найчастіше в крові визначають рівень антитіл класу G (IgG) і М (IgM).

У вірусологічній лабораторії ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” можна пройти аналіз на виявлення антитіл IgM та IgG. Тестування відбуваються методом імуноферментного аналізу (ІФА). Даний метод має високу чутливість і специфічність, яка становить 95% і вище. В час пандемії COVID-19 проходити тестування на наявність і рівень специфічних імуноглобулінів вкрай важливо, адже це дозволить виявити чи є імунітет до нового коронавірусу.

Вартість – 147,06 грн. за одне дослідження.