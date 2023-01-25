11:35 | 25.01.2023
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Долучайтеся до лав роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль»

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Долучайтеся до лав роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль»

Ми пропонуємо:
• високу заробітню плату (передбачені спеціальні надбавки та додаткова винагорода під час дії воєнного стану);
• повне соціальне забезпечення: отримання статусу учасника бойових дій, пільги при отриманні житла та при оплаті комунальних послуг, позачергове отримання земельних ділянок;
• професійну підготовку за міжнародними стандартами;
• перспективу кар’єрного росту.

Основні службові обов’язки:
• забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів;
• запобігання правопорушенням та їх припинення;
• виконання службових обов’язків в зоні проведення військових дій.

Контакти: 46002, м. Тернопіль, вул. Галицька, 40
Телефони: 067-65-34-593, 067-65-37-728
Електронна пошта sova.ternopil@ukr.net

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