17-річний хлопець вкрав з тернопільського магазину дорогий телефон

За крадіжку нестиме відповідальність і неповнолітній житель обласного центру, що спокусився на дорогий мобільний телефон.

Хлопець зайшов до торгового закладу, де реалізують гаджети марки Apple. Попросив показати телефони. Продавець виклав перед потенційним покупцем усі можливі моделі, що були в наявності, і став розповідати про технічні характеристики. Тоді й зловмисникові прийшла ідея засунути один з телефонів у кишеню. Так привласнив iPhone 6С. Щоправда, довго тішитися дорогою технікою не довелося. Триває досудове розслідування.