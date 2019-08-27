18 дітей з інвалідністю та їхні матері танцювали в Тернополі (відео)

Троє вихованців Тернопільського обласного Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю взяли участь в інклюзивному проекті під назвою “Танцюю, як усі”. Разом з іншими дітьми вони вийшли на сцену і продемонстрували глядачам спільний танець.

Емоції переповнювали не лише гостей свята, а й самих учасників, бо для них – це не просто танок, а величезна перемога над собою. Ще більше задоволення діти отримали від подарунків, які їм вручили після виступу. Вони стали своєрідніми трофеями за сумлінні старання та титулом “переможця” для кожного з них.

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