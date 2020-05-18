18 травня підтверджено 1081 випадок коронавірусу: в Тернопільській області — три нових випадки
За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 18 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1081 випадку діагноз лабораторно підтверджений (1008 випадків – дорослі, 73 випадки – діти), з них 22 летальних. Видужало 599 осіб.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 97 (55 одужало);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 13 (12 одужало);
– Бучацький район – 64 (53 одужало);
– Гусятинський район – 14 (10 одужало);
– Заліщицький район – 45 (33 одужало);
– Збаразький район – 22 (13 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 25 (23 одужало);
– Кременецький район – 359 (89 одужало);
– Лановецький район – 19 (16 одужало);
– Монастириський район – 194 (173 одужало);
– Підволочиський район – 5 (4 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 14 (7 одужало);
– Тернопільський район – 14 (7 одужало);
– Чортківський район – 53 (36 одужало);
– Шумський район – 132 (57 одужало).
За попередню добу:
☑️видужала 21 особа, в тому числі 3 медика
☑️проведено 213 досліджень
☑️підтверджено вперше 3 випадки зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️Монастириський район (1 особа):
• м. Монастириська – 1
⭕️Кременецький район (2 особи):
• м. Кременець – 2