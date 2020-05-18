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У Чорткові ДСНС-ники витягнули корову з глибокого колодязя

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16 травня 2020 року вогнеборцям Чорткова довелось рятувати корову, яка впала у колодязь глибиною біля 15 метрів, на території закинутого домогосподарства в с. Залісся Чортківського району.
Прохання про допомогу надійшло о 19 год. 37 хв. Власники тварини не могли самостійно її витягти. Відділенням 6 ДПРЧ в складі 3-х чоловік, на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі «FORD RENGER», за допомогою лебідки, строп та рятувальних мотузок було витягнено «потерпілу» на поверхню.
В наслідок інциденту тварина отримала незначні ушкодження.

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