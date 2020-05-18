Жахи дитячого відділення у Монастириській лікарні (фото)

Глава місцевої профспілки лікарів, медик Монастириської районної лікарні на Тернопільщині Віталій Тріщук у мережі Фейсбук розповів про проблеми медицини у районі. Зокрема, чоловік опублікував світлини з дитячого відділення.

Перечекав, коли пройде ажіотаж і пишу. Епідемія пройде, а проблеми медицини залишаються. Читаю, що всі відділення дякують волонтерам, владі, депутатам за апаратуру, за ліжка, за пралки, холодильники і т. д. Дитяче відділення теж хоче комусь подякувати, але нікому (за поодинокими винятками), – пише чоловік.

Впродовж десятків років відділення педіатрії мізерно забезпечувалось за залишковим принципом. Коли викидались якісь меблі чи ліжка з інших відділень, то могло щось перепасти в дитяче (і то, не завжди).

Якщо наше керівництво і влада не планують закривати дитяче відділення, а прагнуть, щоб в районі розвивалась стаціонарна педіатрична допомога, то з цим щось треба робити. Я не знаю, хто має заліплювати ті діри, латати ту підлогу, закупляти холодильники і білизну, але хтось має. Я вже не говорю про інгалятори, кардіограф, пульсоксиметри та інше приладдя, яке так необхідне для відділення. Напевно, я, як депутат районної ради і голова комісії з питань охорони здоров’я, також несу за це відповідальність. Але, я думаю, що мене почули і побачили.

P.S. Надіюсь, що наступний репортаж зроблю після проведених ремонтів і з новими холодильниками, – каже Віталій Тріщук.