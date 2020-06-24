24 червня: в області – 42 нові випадки зараження COVID-19

Станом на 24 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1786 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1634 випадки – дорослі, 152 випадки – діти), з них 27 летальних. Видужало 1097 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1184 особи: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 907 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 350 (97 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 7 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 87 (67 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 34 (17 одужало);

– Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 73 (34 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 5 (4 одужало);

– Козівський район – 60 (25 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 421 (335 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 70 (19 одужало);

– Монастириський район – 197 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (7 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (17 одужало);

– Тернопільський район – 108 (38 одужало);

– Чортківський район – 77 (55 одужало);

– Шумський район – 196 (128 одужало, 7 летальних).

За попередню добу:

✅видужало 18 осіб

✅проведено 624 дослідження методом ПЛР.

✅підтверджено 42 випадки зараження вірусом COVID-19

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (9 осіб)

⭕️Тернопільський район (3 особи):

• с. Великі Гаї – 1

• с. Велика Березовиця – 1

• с. Гаї Шевченківські – 1

⭕️Козівський район (2 особи):

• с. Геленки – 2

⭕️Лановецький район (8 осіб):

• м. Ланівці – 5

• с. Нападівка – 3

⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Мізюринці – 1

⭕️Бучацький район (1 особа):

• м. Бучач – 1

⭕️Гусятинський район (6 осіб):

• смт. Гусятині – 2

• смт. Гримайлів – 2

• с. Оришківці – 1

• с. Вигода – 1



⭕️Збаразький район (3 особи):

• м. Збараж – 2

• смт. Вишнівець – 1

⭕️Монастириський район (2 особи):

• м. Монастириська – 1

• с. Гончарівка – 1

⭕️Чортківський район (7 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Біла – 1

• с. Шульганівка – 1