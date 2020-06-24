24 червня: в області – 42 нові випадки зараження COVID-19
Станом на 24 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1786 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1634 випадки – дорослі, 152 випадки – діти), з них 27 летальних. Видужало 1097 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1184 особи: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 907 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 350 (97 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 7 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (14 одужало);
– Бучацький район – 87 (67 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 34 (17 одужало);
– Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 73 (34 одужало, 1 летальний);
– Зборівський район – 5 (4 одужало);
– Козівський район – 60 (25 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 421 (335 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 70 (19 одужало);
– Монастириський район – 197 (190 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (7 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (17 одужало);
– Тернопільський район – 108 (38 одужало);
– Чортківський район – 77 (55 одужало);
– Шумський район – 196 (128 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 18 осіб
✅проведено 624 дослідження методом ПЛР.
✅підтверджено 42 випадки зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (9 осіб)
⭕️Тернопільський район (3 особи):
• с. Великі Гаї – 1
• с. Велика Березовиця – 1
• с. Гаї Шевченківські – 1
⭕️Козівський район (2 особи):
• с. Геленки – 2
⭕️Лановецький район (8 осіб):
• м. Ланівці – 5
• с. Нападівка – 3
⭕️Шумський район (1 особа):
• с. Мізюринці – 1
⭕️Бучацький район (1 особа):
• м. Бучач – 1
⭕️Гусятинський район (6 осіб):
• смт. Гусятині – 2
• смт. Гримайлів – 2
• с. Оришківці – 1
• с. Вигода – 1
⭕️Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 2
• смт. Вишнівець – 1
⭕️Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Гончарівка – 1
⭕️Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Біла – 1
• с. Шульганівка – 1