“Тиснули, нападали, били”, – каже чоловік з Волочиська, що хотів спалити себе у Тернополі

У вівторок ввечері чоловік-фермер з Хмельницької області виліз на верхівку рекламної конструкції посеред Збаразького кільця з каністрою пального і нібито хотів себе підпалити.

Фермер періодично сидить на сходах обласної прокуратури, чим намагається привернути увагу громадськості до майнового конфлікту, який призвів до втрати ним коштів на посіви.

У січні з цим чоловіком на сходах в ГУ НПУ в Тернополі поспілкувався журналіст Назарій Наджога. Його прізвище Землинський А.А. Як з’ясувалося, у 2014 році фермера “рейдернули” на велику кількість кукурудзи з фермерського господарства “Дзеленецьке” у 799 га (Хмельницька обл., Волочиський район, село Дзеленці) – мова йде про дуже велику суму. Справа: №1201420010005254. Згадував чоловік і про розбій, справа № 1201420010001467. Рейдернули не хто не будь, а стара “Мрія” скандально відомого аграрного клану Гут. Пан Анатолій звернувся до правоохоронних органів. Справу розслідували у Волочиському районі, згодом перевели до Хмельницька. За словами фермера, на нього почали тиснути, скоювали ряд нападів, били. Чоловік, розуміючи, що справу “замнуть” вимагав передати слідство в одну з областей, але її “тормознули” в Тернополі, а 05.10.2016 року перевели на “глухаря” (як вказує про це сам потерпілий) в Рівненську область, – пише Політерно.

Пан Анатолій пробував судитися з “Мрією” але програв усі суди.

Як зазначено у зверненні Землинського, яке він прикріпив на картонці разом з фотографіями нанесених під час нападів травм, звинувачував чоловік у “кришуванні” цієї справи прокурора, але скоріше за все мова йде про прокурора Хмельниччини, так як чоловік пропонує йому “жити по закону” до 01.04.2018 року. Якщо цього не станеться, чоловік погрожує причинити собі шкоду. Скоріш за все, звернення Землинський прикріпив старе.

Чи були претензії у фермера до прокурора Тернопільщини поки не відомо, але саме Петро Бойко визвався вести з ним перемовини. Він піднявся до чоловіка, зняв з його шиї щось схоже на мотузку та вмовив злізти.