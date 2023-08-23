24 та 28 серпня проїзд у громадському транспорті Тернополя у вишиванках – безкоштовний

З нагоди 32 річниці незалежності України 24 серпня та Дня міста 28 серпня 2023 року проїзд у громадському транспорті Тернополя для жителів і гостей міста у вишиванках чи вишитих сорочках – безкоштовний.

Проїзд буде безкоштовним у всьому громадському транспорті міста – у маршрутках, тролейбусах та автобусах.

Нагадаємо, що ініціативу з безкоштовним проїздом у громадському транспорті у вишиванках міська рада реалізовує щороку.