21:09 | 23.08.2023
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24 та 28 серпня проїзд у громадському транспорті Тернополя у вишиванках – безкоштовний

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З нагоди 32 річниці незалежності України 24 серпня та Дня міста 28 серпня 2023 року проїзд у громадському транспорті Тернополя для жителів і гостей міста у вишиванках чи вишитих сорочках – безкоштовний.

Проїзд буде безкоштовним у всьому громадському транспорті міста – у маршрутках, тролейбусах та автобусах.

Нагадаємо, що ініціативу з безкоштовним проїздом у громадському транспорті у вишиванках міська рада реалізовує щороку.

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