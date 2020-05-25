25 травня: за минулу добу на Тернопільщині підтвердили 6 випадків зараження COVID-19
Станом на 25 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1121 випадку діагноз лабораторно підтверджений (1045 випадків – дорослі, 76 випадків – діти), з них 24 летальних. Видужало 791 особа.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 100 (80 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (12 одужало);
– Бучацький район – 67 (61 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 15 (13 одужало);
– Заліщицький район – 45 (38 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 23 (19 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 383 (163 одужало, 7 летальних);
– Лановецький район – 19 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (179 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 5 (4 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 14 (12 одужало);
– Тернопільський район – 17 (13 одужало);
– Чортківський район – 53 (51 одужало);
– Шумський район – 136 (92 одужало, 6 летальних).
За попередню добу:
☑️видужало 13 осіб, в тому числі 3 медика
☑️проведено 148 досліджень
☑️підтверджено вперше 6 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️Тернопільський район (1 особа):
• с. Гаї-Шевченківські – 1
⭕️Кременецький район (5 осіб):
• м. Кременець – 4
• с. Білокриниця – 1