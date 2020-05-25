Учениця Тернопільської школи Анна Кріль посіла третє місце у Міжнародному конкурсі піаністів

Учениця 3-В класу ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Назарія Яремчука» Анна Кріль посіла ІІІ місце на Міжнародному онлайн конкурсі юних піаністів серед учнів початкових мистецьких закладів «LVIV KAWAI QUARANTINE 2020».

Конкурс, організатором якого є Дитяча школа мистецтв №5 м. Львова, відбувався в онлайн формі з 7 по 30 квітня. Учасники у п’яти вікових категорія з різних країн надсилали заявки разом із відеозаписами, де вони виконують конкурсний твір. Відео з кожної категорії з’являлися на Facebook-сторінці конкурсу та Youtube. Міжнародне журі оцінювало учасника у коментарях під відео. Кожен з учасників отримував до 12 оцінок.

Учениця Тернопільської школи Анна Кріль, яка також навчається у Тернопільській музичній школі №2 ім. Михайла Вербицького по класу фортепіано у викладача Андрія Бакана (до речі, випускника нашої школи) у своїй, першій віковій категорії (до 8 років включно) посіла ІІІ місце, отримавши середній бал від журі 19,13. У першій віковій категорії було понад 250 учасників.

Анна Кріль на конкурсі виконала твір Віктора Косенка «Скерцино». Під час карантину вона під пильним оком своєї бабусі Кріль Любов Степанівни вдосконалювала свою гру і техніку. Хоч Аня Кріль лише другий рік грає на фортепіано, то конкурс «LVIV KAWAI QUARANTINE 2020» не був її першим конкурсом. За словами лауреатки, вона дуже хвилювалася і дуже надіялася на те, щоб посісти хоча б якесь місце. Для цього вона промовляла чарівні слова і дуже надіялася. Її бажання збулося, радості не було меж.

Крім того, що Аня Кріль грає на фортепіано, у нашій школі вона також відвідує танцювальний колектив «Рум’янок» та співочий ансамбль «Карамельки». Аня дуже любить малювати, сама пише вірші та казки. Дуже любить природу, село, тваринок.

Вітаємо Анну Кріль з її перемогою і бажаємо подальших успіхів.

Адміністрація ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Назарія Яремчука»