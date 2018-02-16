“Березіль” і тернополяни: відбулося перше судове засідання

Сьогодні відбулося перше судове засідання за позовом заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури щодо будівництва біля “Березолю”. Відповідачами в цій справі виступає Виконавчий комітет ТМР, комунальне підприємство “Тернопільський міський Палац культури “Березіль” ім. Леся Курбаса та приватне підприємство “ЕВЕРЕСТ-ТЕР”. Прокуратура хоче скасувати інвестдоговір, згідно якого ведуться будівельні роботи поруч палацу культури.

Судове засідання перенесено на 15 березня для ознайомлення прокуратурою з відзивами відповідачів.

Цікавим є те, що, по великому рахунку, головний відповідач КУ ТМР “Палац культури Березіль” (саме ця установа підписала “інвестиційну угоду”) повністю ігнорує судові засідання, – повідомляє громадський діяч Іван Сороколіт у мережі Фейсбук.

Нагадаємо, що тернопільська влада не полишає намірів звести за приміщенням палацу культури «Березіль» житлову новобудову. Мешканці сусідніх будинків кажуть, що їхньої думки з цього приводу ніхто не запитував. Люди бояться, що через будівельні роботи можуть постраждати їхні помешкання, які знаходяться на схилі за будинком культури. Тому продовжують виступати проти, за що їм погрожували перерізати горлянки. Декого з протестувальників навіть звільнили з роботи.

Цікаво, що на інформаційному стенді, який знаходиться поруч будівництва, вказано, що генпідрядником будівництва виступає ТОВ «АТТІКА-Т». Натомість про “ЕВЕРЕСТ-ТЕР”, з яким судиться прокуратура, немає ні слова. Хоча обидва ТОВ викликають підозри.

– Фірмі «АТТІКА-Т», яка зводить багатоповерхівку з культурно-мистецьким центром, всього 6 місяців від народження. Її статутний капітал становить аж 500 гривень. Кінцевий бенефіціар – Юлія Миколаївна Горошко з села Кушлин Кременецького району. Офіс цього «серйозного» будівельника знаходиться в кімнаті №409 по вулиці Гетьмана Мазепи, 10. Не здається дивним, що генпідрядник капітального будівництва високої складності має у статутному капіталі всього півтисячі гривень, невеличкий офіс і таку з мізерну техніку,- повідомляв нещодавно на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Іван Сороколіт.

ТОВ “ЕВЕРЕСТ-ТЕР” також існує не довго – три роки. Статутний капітал фірми становить 10 тис. грн., а засновник ТОВ – родом з міста Збараж.