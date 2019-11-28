28 листопада у правословних християн розпочався “Різдвяний піст”. Священник з Тернопільщини розповів про його сенс

Сенс цього посту полягає в тому, щоб дисциплінувати організм, опанувати себе та перейти від розслабленого стану в інший, так би мовити, духовний режим. Сприяє цьому молитва, покаяння, справи милосердя та любові. Наприклад, допомога хворим, самотнім, нужденним людям та сиротам, які у період наближення різдвяних свят особливо гостро відчувають потребу не тільки у матеріальних благах, а й у словах любові та підтримки.

Як бути із світськими святами, які припадають на час Різдвяного посту? Кожен сам вирішує для себе, можна чи ні приймати запрошення ближніх приєднатися до святкового столу зі скоромною трапезою з нагоди нового року або інших свят. Головне — щоб від відмови ніхто не був ображений.

Якщо ви можете тримати піст, не засуджуючи своїх «нецерковних» ближніх та умієте тактовно відмовити тим, хто запрошує вас за скромний стіл — робіть так. Найголовніше — потрібно відмовитись від надмірних веселощів та вживання вина (окрім тих днів, коли воно дозволяється уставом) та накласти для себе сувору заборону на всілякі язичницькі розваги на кшталт зустрічі «року Півня», «Тигру» і т.д..

А щоб більш надійно відгородитися від спокус новорічної ночі, можна провести її у храмі в молитві. Щорічно в ніч на 1 січня у багатьох церквах священики звершують нічну Божественну літургію. Погодьтесь, соборна молитва та Причастя Святих Христових Таїн є чи не найкращим початком нового року.

о. ‎Олексій Філюк‎ з Лановеччини.