У Тернополі СБУ зажадала від керівників інституту біографій кожного студента, з якими міг зустрітися Єгор Соболєв?

У Тернополі СБУ зажадала від керівників місцевого інституту біографій кожного студента і студентки, з якими ми можемо зустрітися. В результаті вирішили взагалі не мати зустрічей в інституті, щоб нікого не підставляти під удар.

У Вінниці про деталі поїздки у місцевого керівника партії розпитувала контррозвідка (!!!). А засідання міської ради, що випадково збіглося з днем приїзду, охороняла небачена кількість «захисників».

Мерія Кривого Рогу, куди ми приїхали допомогти міському осередку і заодно зустрітися з друзями по блокаді торгівлі з окупованими територіями, взагалі оголосила про скасування засідання міської ради в середу!

Секретар міськради, соратник Вілкула Сергій Маляренко розіслав прес-реліз з такими словами:

«Поступают угрозы от отдельных личностей о срыве сессии. Обостряет ситуацию и приезд в город скандально известных депутатов Семенченка и Соболева, которые уже не раз пытались использовать Кривой Рог для самопиара и провокаций»…

«После прокатившейся по области волны насилия – поджогов, вооруженных нападений на палатки – можно только представить, что еще они готовят. Мы не вправе ставить под угрозу жизнь и здоровье простых людей – и тех, кто работает в мэрии, и тех, кто приходит по своим вопросам или на прием в здание горсовета»…

Нещасні криворізькі клептократи! Ми не збиралися і не збираємося приходити до міської ради Кривого Рогу в найближчі дні. У суворій відповідності до графіку і совісті ми з Семен Семенченко ось-ось перетнемо межу Черкаської області, повертаючись потягом до Києва на завтрашні голосування Парламенту.

Там пробудемо до п’ятниці, поки голосування не закінчаться, після чого я вперше за останні п’ять тижнів мрію мати вихідні.

Відпустіть додому поліцейську «наружку», замучене СБУ і тітушок, яких вигнали чергувати біля пам’ятника козаку Рогу.