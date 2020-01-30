28 жінок із Тернопільщини отримали почесні відзнаки «Мати-героїня»

Заступник голови ТОДА Арсен Марчишак вручив почесні відзнаки «Мати-героїня» 28 жінкам

Почесні відзнаки «Мати-героїня» отримали 28 жінок – жительок Тернопільщини, які народили і виховали 5 і більше дітей. Вручав відзнаки заступник голови ТОДА Арсен Марчишак.

«Тернопільщина славиться своїми родинними традиціями. І у нас дуже багато жінок, які мають цей почесний статус – мати-героїня. Це понад 6 тисяч жінок. Звісно, покликання кожної жінки – бути матір’ю. А коли цю місію виконує на тисячу відсотків, то це заслуговує на ще більшу пошану. А найголовніше – це те, аби ви відчували з боку дітей та чоловік любов та всебічну підтримку », – зазначив заступник голови облдержадміністрації.

Арсен Марчишак подякував присутнім, удостоєним високого звання «Мати-героїня» та побажав здоров’я, терпіння, добра і достатку їм і їхнім родинам. Додамо, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. На сьогодні в області проживає понад 13 050 багатодітних сімей, в яких виховуються близько 43 400 дітей. З 2005 по 2019 рік у Тернопільській області почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 6 642 жінкам.