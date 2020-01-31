“Тернопільгаз” спонукає тернополян бути шептунами

На Тернопільщині стали не поодинокими випадки виявлення фактів несанкціонованого відбору природного газу (крадіжок блакитного палива). Незаконні (підпільні) «врізки» до газопроводів, несанкціоновані відновлення газоспоживання, втручання в роботу лічильників чи пошкодження пломб (пломбувального матеріалу) споживачами природного газу — все частіше виявляються працівниками управлінь з експлуатації газових господарств ПрАТ “Тернопільгаз”, – про це повідомляють у газорозподільній компанії.

Самовільно приєднавшись до системи газопостачання, споживачі використовують блакитне паливо для обігріву житлових будівель та інших потреб.

Роботу щодо з’ясування фактів несанкціонованого відбору природного газу у ПрАТ «Тернопільгаз» посилено з початку 2018 року. Працівниками газової служби виявлено безліч фактів крадіжок газу споживачами області.

Згідно Кодексу ГРМ, факти безоблікового споживання палива кваліфікуються як несанкціонований відбір природного газу з газорозподільних систем (крадіжка газу). Під час виявлення таких фактів оператор ГРМ проводить визначення необлікованих об’ємів природного газу та проводить зміни їх режиму нарахування, а саме, визначає штрафні санкції споживачу. За підрахунками, сума завданих збитків, яку доводиться відшкодувати порушникам, зазвичай сягає десятки, а в деяких випадках і сотні тисяч гривень, в тому числі до порушника застосовуються оперативно-господарські та штрафні санкції, завдані неправомірними діями споживачів оператору ГРМ.

ПрАТ «Тернопільгаз» повідомляє про те, що кожен мешканець області може конфіденційно сповістити про відомі йому випадки незаконного використання газу за телефоном «Гарячої лінії»:

0 800 500 904

В разі підтвердження таких фактів, людину, що повідомила про крадіжку і залишила свої контактні дані, очікує фінансова винагорода.

Також, адміністрація ПрАТ «Тернопільгаз» гарантує: якщо споживач особисто повідомить про факти несанкціонованого відбору природного газу в своїй оселі до 31 березня 2020 року, йому, в такому випадку, штрафні санкції проводитись не будуть!