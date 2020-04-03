Віктор Овчарук: «Запобіжники щодо “розбазарення” української землі визначено і встановлено»

У ніч з 30 на 31 березня депутати Верховної Ради України проголосували за зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Відповідне рішення підтримали 259 народних обранців.

На думку голови Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука, прийняття цього закону фактично означає зняття загрози дефолту. Про це він повідомив на офіційній сторінці у Facebook.

– Тернопільська обласна рада неодноразово висловлювала свою позицію з приводу зняття мораторію на продаж землі. Ми були проти впровадження поспішного ринку землі без належних напрацювань, необхідних ринкових механізмів та законодавства, – зазначив Віктор Овчарук. – Наші численні звернення до вищого керівництва держави, робота наших народних депутатів від «Європейської солідарності» у Верховній раді України дали свій результат. Закон про відкритий обіг земель сільськогосподарського призначення проголосовано й він стане можливим з 1 липня 2021 року. А це означає, що виграно найголовніше – час, бо доти ринок землі – закритий.

Віктор Овчарук повідомив, які зміни враховані у законі. Серед основного – земля, яка перебуває у державній власності продаватись не буде, а це 11 млн. гектарів; земля, що перебуває у комунальній власності, продаватись не буде; земля не буде продаватися іноземцям; особлива заборона купувати українську землю громадянам РФ; внесено запобіжники проти накопичення землі в агрохолдингах – не більше 100 гектарів в одні руки і тільки для фізичних осіб, громадян України.

– Нам важливо, що запобіжники щодо «розбазарення» української землі визначено і встановлено. Водночас, прийняття цього закону фактично означає зняття загрози дефолту (дефолт – неспроможність виплачувати борги, що тягне за собою знецінення гривні й масові банкрутства, – прим.) в Україні, який є реальним, враховуючи те, що дефіцит державного бюджету з початку року вже досягнув 40 млрд. грн. А відкритий ринок землі – це вимога МВФ, що тепер дозволяє отримати такі потрібні для України кошти, – наголосив Віктор Овчарук. – Країна в важкому економічному становищі. Й тому тепер, коли є питання існування чи виживання держави – не час з’ясовувати, чому ми опинились перед загрозою дефолту, хоча президент з його монобільшістю отримав країну зі зростаючим ВВП та перевиконанням бюджету. Сьогодні час консолідуватися і допомогти втримати державу від кризи. А вже після цього кожен зможе зробити свій висновок та дати оцінку такому управлінню.