30 рятувальників гасили пожежу у Тернополі. Врятована нафтобаза (фото)

Сьогодні у Тернополі горіло складське приміщенні по вул. Лук’яновича. На місце події оперативно прибули рятувальники. Як з’ясувалося, у будівлі знаходилися розчинники для фарб. Площа пожежі на момент прибуття становила близько 300 м.кв, вогонь швидко розповсюджувався. Небезпека пожежі підсилювалася тим, що поряд знаходилася нафтобаза. Завдяки злагодженим та професійним діям бійців ДСНС вдалося недопустити перекидання полум’я на потенційно небезпечний об’єкт.

Для боротьби із вогнем залучили 4 автоцистерни, авто драбину та близько 30 чоловік особового складу. Керівництво гасінням пожежі здійснює заступник начальника Управління ДСНС України у Тернопільській області Юрій Берестецький.

О 13:00 пожежу локалізовано. Продовжуються роботи з ліквідації пожежі, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

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