3000 грн щомісячно отримуватимуть тернопільські військові, які отримали інвалідність на війні

На засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено розмір доплати військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи, отриманої внаслідок воєнних дій на території України.

Згідно з рішенням, військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та ветеранів ОУН-УПА, будуть отримувати щомісячну грошову допомогу у розмірі 3000 грн.

Захисники для отримання щомісячної допомоги можуть звертатись від сьогодні до управління соціальної політики міської ради, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8.

Перелік документів, які необхідно подати для отримання грошової допомоги:

заява на ім’я начальника управління соціальної політики Тернопільської міської ради;

копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (I чи II група);

копія паспорта громадянина України (заявника);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

номер особистого рахунку, відкритого в банківській установі.