3000 грн щомісячно отримуватимуть тернопільські військові, які отримали інвалідність на війні
На засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено розмір доплати військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи, отриманої внаслідок воєнних дій на території України.
Згідно з рішенням, військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та ветеранів ОУН-УПА, будуть отримувати щомісячну грошову допомогу у розмірі 3000 грн.
Захисники для отримання щомісячної допомоги можуть звертатись від сьогодні до управління соціальної політики міської ради, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8.
Перелік документів, які необхідно подати для отримання грошової допомоги:
- заява на ім’я начальника управління соціальної політики Тернопільської міської ради;
- копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (I чи II група);
- копія паспорта громадянина України (заявника);
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;
- номер особистого рахунку, відкритого в банківській установі.