Калію йодид: показання та протипоказання

Калію йодид – це активна речовина, що використовується як для виробництва лікарських препаратів, так і біологічно активних добавок. Медична інформаційна система «Аптека 9-1-1» пропонує вам дізнатися більше про калію йодид на сторінці https://apteka911.ua/ua/drugs/kaliyu-yodid-d7668, на сайті також можна отримати телефонну консультацію спеціаліста та забронювати онлайн потрібні ліки. МІС «Аптека 9-1-1» співпрацює лише з перевіреними аптечними закладами, тож не треба хвилюватися про якість медичної продукції.

Калію йодид: показання

До показань приймання цього препарату належать:

лікування йододефіцитних захворювань у всіх груп населення;

тиреотоксичний криз;

підготовка до резекції щитоподібної залози;

гіпертиреоз;

утруднене відходження мокротиння (при бронхіальній астмі, аспергільозі, актиномікозі);

офтальмологічні захворювання (крововилив в оболонки ока, катаракта, грибкові ураження рогівки та кон’юнктиви, помутніння склистого тіла та рогівки);

стоматологічні захворювання (ксеростомія, запальні захворювання слинних залоз).

Дуже важливо використовувати препарат після консультації лікаря в областях, де спостерігається дефіцит йоду – це профілактика йододефіцитних захворювань, до яких належить, наприклад, ендемічний зоб.

Калію йодид: протипоказання

Дуже важливо ще до приймання препарату дізнатися всі протипоказання, адже приймання великих доз йодиду калію за наявності деяких захворювань може спричинити серйозні проблеми з щитоподібною залозою.

До протипоказань належать:

нефроз;

нефрит;

туберкульоз легенів;

піодермія;

кропивниця;

фурункульоз;

геморагічний діатез;

токсична аденома щитоподібної залози;

хвороба Дюринга (герпетиформний дерматит);

дифузний і вузловий токсичний зоб.

З обережністю варто використовувати препарат під час вагітності та лактації. Повинне призначатися мінімальне дозування лише в тих випадках, коли користь перевищуватиме небезпеку для плода та дитини.

Побічними ефектами приймання можуть бути підвищене потовиділення, тахікардія, порушення сну, дратівливість, кропивниця, набряк Квінке. При високодозній терапії ймовірне розвинення зоба та гіпотиреозу.

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