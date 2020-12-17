3D-технологія мікрохірургії ока – в Тернопільській університетській лікарні

Офтальмологічне відділення Тернопільської університетської лікарні – одне із сучасних відділень, де першими впроваджуються всі новинки щодо обстежень, оперування та лікування захворювань ока в нашій області.

Чи могли б ми раніше уявити, що крім уже звичних для нас 3D-фільмів, ця технологія також буде застосована у медицині, а ще й у Тернополі? Сьогодні це можливо завдяки компанії Alcon, яка вже багато років співпрацює з офтальмологічним відділенням нашої лікарні та завідувачкою відділенням Інною Гребеник.

Компанія представила у відділенні демонстраційну версію хірургічної 3D-системи Ngenuity.

У чому її особливість?

Як пояснив, Артем Савчицький, представник компанії Alcon, найголовніша функція цієї технології – показати відео для хірурга в 3D-форматі з додатковою обробкою не на мікроскопі, а на моніторі.

Як раніше відбувалася операція?

Хірург заходив в операційну, сідав на стільчик до операційного столу і працював за мікроскопом.

Мікроскоп складається з окулярів, куди хірург дивиться, схиливши голову. Через це страждає шия, плечі, спина… Якщо операція більш довга як операція сітківки, що триває понад годину, і якщо не один пацієнт, – це досить важко фізично.

Що дозволяє 3D-технологія?

Зняти окуляри з мікроскопа і почепити на нього камеру. Ця функція дозволяє передати сигнал на комп’ютер і з комп’ютера – на 55-дюймовий екран. Відтак, хірург уже вдягає 3D-окуляри і дивиться не в мікроскоп, а на екран. Дана технологія використовується для всіх видів маніпуляцій мікрохірургії ока.