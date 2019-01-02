4 січня у Тернополі презентують “Різдво через Збруч”

4 січня в Тернополі відбудеться презентація збірки святочних оповідань “Різдво через Збруч” семи авторів. Двоє з письменників – із Тернополя.

Анотація



Різдвяна пора — завжди особлива. Це час, коли кожен по-своєму шукає, подібно до біблійних мудреців, особливу яскраву зорю, що здатна зігріти душу і вказати шлях до затишку, злагоди і вмиротворення. Часи змінюються, а от прагнення вільно жити у мирі, любові і з чистою совістю — незмінне. Низка українських авторів — Ольга Деркачова, Лора Підгірна, Наталка Михно, Андрій Павловський, Софія Пасічник, Олег Вітвіцький та Віоліна Ситнік — у формі короткої прози дарують читачам неперевершений букет емоцій і змогу відчути багатогранність Різдва.

Як, попри тривалі образи, подарувати хворій близькій людині зимове свято у липні? Чи можливо за короткий час на самоті переосмислити минуле і зустріти свято з оновленим світобаченням? Чи правда, що дітям дано бачити більше і що уявні друзі іноді не такі вже й уявні? Якими стравами здавна зустрічають свято на заході нашої держави? Все це і навіть більше ви знайдете на сторінках збірки «Різдво через Збруч». Христос ся рождає! Славімо Його!