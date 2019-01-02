Новини Тернополя 

15-річна тернополянка Марія Полянська виконала норматив майстра спорту України!

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У Коломиї Івано-Франківської області відбувся Кубок України з пауерліфтингу. Понад 200 спортсменів із 18 областей України брали участь в змаганнях.

Вдало виступила на турнірі і збірна  команда Тернопільської області. Серед дівчат у ваговій  категорії 47 кг наша 15-річна Марія Полянська посіла перше місце, виконавши при цьому норматив майстра спорту України. Як повідомив тренер команди Ігор Лисий, спортсменка стала наймолодшим майстром спорту з пауерліфтингу в історії Тернопільської області. Марія є вихованкою Тернопільської обласної ДЮСШ з літніх видів спорту. Ще двоє спортсменів  нашої школи вибороли нагороди. Золоту нагороду здобув у ваговій категорії 105 кг серед юнаків Вадим Гаврилюк, а Альона Канюка у ваговій категорії 72 кг стала срібною призеркою серед юніорок. Тренуються спортсмени під керівництвом тренера-викладача школи Андрія Злочовського.

Анатолій  Яцина, заступник директора школи

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