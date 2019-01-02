Під час новорічного ранку на Тернопільщині померла школярка. Нещастя сталось у Бучацькому районі 28 грудня.

11-річна дівчинка раптово знепритомніла. До приїзду швидкої її намагались привести до тями, але марно. Медики констатували смерть дитини, йдеться на сайті Головного управління нацполіції Тернопільщини.

За попередніми даними, причина смерті – гостра серцева-судина недостатність, стеноз нетрального клапана.

Інформація про дану подію внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.