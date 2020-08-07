7 серпня на Тернопільщині підтверджено 35 випадків зараження COVID-19

Станом на 07 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3210 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2938 випадків – дорослі, 272 випадки – діти), з них 41 летальний. Видужало 1997 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2498, з яких 1036 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 45 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1462 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 71 особи виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 866 (282 одужало, 2 летальних, 582 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 113 (69 одужало, 2 летальних, 42 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 24 (19 одужало, 5 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 136 (100 одужало, 2 летальних, 34 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 98 (59 одужало, 39 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 74 (62 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 7 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 171 (112 одужало, 2 летальний, 57 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 33 (25 одужало, 8 продовжують хворіти);

– Козівський район – 81 (69 одужало, 1 летальний, 11 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 450 (425 одужало, 8 летальних, 17 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 129 (118 одужало, 11 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 260 (214 одужало, 5 летальних, 41 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 41 (19 одужало, 22 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 11 (5 одужало, 2 летальних, 4 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 54 (37 одужало, 17 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 220 (115 одужало, 2 летальних, 103 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 221 (80 одужало, 141 продовжують хворіти);

– Шумський район – 228 (187 одужало, 10 летальних, 31 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 53 особи;

✅проведено 735 досліджень методом ПЛР;

✅підтверджено 35 випадків зараження вірусом COVID-19.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (10 осіб)

⭕️Бережанський район (6 осіб):

• с. Рогачин – 1

• с. Нараїв – 2

• с. Лапшин – 3

⭕️Борщівський район (1 особа):

• с. Гуштин – 1

⭕️Бучацький район (3 особи):

• с. Сороки – 1

• м. Бучач – 1

⭕️Козівський район (1 особа):

• м. Козова – 1

⭕️Підволочиський район (1 особа):

• смт. Підволочиськ – 1

⭕️Теребовлянський район (3 особи):

• смт. Дружба – 1

• с. Кобиловолоки – 2

⭕️Тернопільський район (3 особи):

• с. Лозова– 1

• с. Біла – 1

• с. Великі Гаї – 1

⭕️Чортківський район (7 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Угринь – 1

• с. Залісся – 1