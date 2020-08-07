Як готуватись до екзаменів TOEFL, IELTS? Корисні поради та секрети для підготовки

Одні з найбільш поширених міжнародних екзаменів з англійської мови – TOEFL і IELTS. Обидва види тестування перевіряють англомовний рівень осіб, які не є корінними носіями мови. Іспити складаються з 4-х етапів – аудіювання, читання, письма та говоріння.

TOEFL перевіряє американський варіант англійської, IELTS – британський. Екзамени потрібні охочим вступати до вищих навчальних закладів за кордоном, отримати громадянство, офіційне працевлаштування, право викладання у закордонних вишах, дозвіл на участь у наукових програмах і стажуваннях. Необхідність сертифікату TOEFL переважає в США, Канаді, Німеччині, Франції, Італії; IELTS – у Великобританії, Австралії, Новій Зеландії.

TOEFL оцінює лише академічний рівень володіння мовою, IELTS – академічний та загальний. У першому випадку присутні завдання комбінованого типу, говоріння складається шляхом запису з використанням мікрофона. У другому – усна частина є співбесідою з екзаменатором, яку можна скласти окремо від основної частини іспиту.

Аби отримати максимальну позитивну оцінку, екзаменований повинен продемонструвати володіння словниковим запасом та граматичними нормами на рівні Advanced – Proficiency.

Як самостійно підготуватися до TOEFL, IELTS?

Англійська мова вимагає неперервної комплексної підготовки, паралельного практикування письма та мовлення. Самостійне навчання пов’язане з високим рівнем самодисципліни, систематичності у заняттях.

Серед найбільш популярних методів самопідготовки виділяють:

самовчителі;

комплексні авторські онлайн курси;

відеоуроки;

спеціальні сайти;

підручники;

комп’ютерні програми та додатки;

науково-навчальні статті, передачі мовою оригіналу;

підкасти

Охочим скласти іспити слід комбінувати усі наведені вище способи вивчення англійської. У результаті потрібно освоїти відповіді на 10-12 типів запитань і тестових завдань, техніку написання близько 10 видів есе та листів 3-х форматів, навчитися швидко й одночасно аналізувати інформацію з кількох джерел та робити власні висновки.

Майбутнім складачам тесту варто слухати підкасти, опрацьовувати тексти науково-популярного стилю. Важливо періодично фіксувати свої результати за допомогою пробних варіантів іспитів.

Як репетитор англійської мови з IELTS, TOEFL допоможе підготуватися до іспитів?

Приватний учитель розробляє програму підготовки, адаптуючи її до рівня англомовних здібностей, потреб і побажань учня. Саме професійний педагог зможе розкрити усі тонкощі кожного типу завдань та дати вартісні поради. Заняття мають чітку та методично обґрунтовану структуру. Час на підготовку з репетитором значно скорочується: 2 роки – для осіб з нульовим рівнем (А1-А2), 1 рік – для середнього рівня (В1) і 3-5 міс. – для високого (В2-С1).

Особливим попитом користується викладач – корінний носій англійської. Такий репетитор з IELTS, TOEFL допоможе натренувати правильну вимову та навички усного ситуативного мовлення. Учитель зорієнтує у безлічі навчальних матеріалів, надасть якісні зразки завдань.

Кожний приватний урок включає до 8 різноманітних форм діяльності. Репетитор TOEFL онлайн розповість, як продуктивно задіяти у підготовці комп’ютерні додатки та інтернет-платформи. Адже даний екзамен складається на комп’ютері.

Навчання з кваліфікованим викладачем відзначається суттєвими перевагами:

врахування інтелектуальних здібностей учня та мети навчання;

професійна методика викладання;

ідеальна академічна англійська;

надійний педагогічний супровід та рекомендації;

гарантований швидкий результат;

комфортні умови, зручний розклад

Відмінна англійська – запорука успішного майбутнього

Тести IELTS, TOEFL – важливий крок до побудови міжнародної кар’єри в англомовних країнах. Висока оцінка та відповідно рівень англомовної компетентності відкриває двері до будь-якого університету США, Великобританії, Канади, Австралії, Китаю та інших держав. Академічна англійська мова допоможе швидко та без зусиль набути навичок з необхідної галузі та відповідний словниковий запас.

Тож учні повинні готуватися старанно та заздалегідь. Якщо присутня невпевненість у власних знаннях, зверніться до приватного викладача. Репетитор по англійській з TOEFL, IELTS сприяє подоланню мовленнєвого бар’єру та вдосконаленню комунікативних навичок. Приватний урок оснований на поступовому тематичному ускладненні, комбінуванні завдань та роботі над помилками.

Систематичне навчання має включати:

тренування вимови;

вивчення загальної та науково-популярної лексики, ідіом, фраз;

тренування активного словникового запасу;

написання зразків есе, листів;

сприйняття мови на слух та відтворення почутого;

читання різнопланової за тематикою літератури

Статтю підготувала репетитор англійської мови Соломія К.

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