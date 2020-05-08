8 травня — 959 випадків COVID-19: нових — 8
Станом на 08 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 959 випадках діагноз лабораторно підтверджений (897 випадки – дорослі, 62 випадки – діти), з них 17 летальних. Видужало 254 особи, повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
За попередню добу проведено 432 дослідження, підтверджено вперше 8 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (3 особи).
Шумський район (3 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Сураж – 1
• с. Забара – 1
Збаразький район (1 особа):
• с. Базаринці – 1
Монастириський район (1 особа):
• с. Заставці – 1