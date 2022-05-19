8500 гривень просила за екзамени чиновниця на Тернопільщині

Вісім тисяч п’ятсот – саме в цю суму бухгалтер одного із навчально-курсових комбінатів оцінила свої послуги та послуги знайомих.

За словами правоохоронців, жінка пообіцяла жителю області допомогти вирішити питання з екзаменами. Вона запевнила, що чоловік успішно складе іспити та отримає посвідчення водія. Ціна питання – 8500.

Під час передачі обумовленої суми “помічницю” піймали слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно з працівниками сектору захисту інтересів суспільства і держави під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

18 травня жінці оголосили підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди відповідно до ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Триває слідство.