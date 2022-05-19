На Тернопільщині керівник заповідника 4 рази незаконно звільняв з роботи працівника

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру виконувача обов’язків директора природного заповідника на Тернопільщині, що грубо порушуючи законодавство про працю, незаконно звільняв підпорядкованого працівника — майстра лісу (ч. 1 та ч. 2 ст. 172 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, керівник заповідника впродовж 2020- 2021 років через особисту неприязнь 4 рази звільняв майстра лісу, якого щоразу суд поновлював на роботі з вимогою виплатити кошти за вимушений прогул.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Триває розслідування, що здійснюється слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові