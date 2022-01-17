900 тис. грн. на пальне витратить міська рада на транспортування чиновників

Виконавчий комітет Тернопільської міськради затвердив ліміти використання пального службовими автомобілями чиновників мерії на 2022 рік. Зазначимо, що на балансі ТМР знаходяться 15 службових авто (з них 14 іномарок), які переважно обслуговують головних чиновників міста.

Для Toyota Camry з державним номером ВО 7859 ВК, яка закріплена за міським головою Сергієм Надалом, передбачено по 350 літрів бензину А-95 щомісяця.

Для Hunday Tucson (ВО 0737 АМ), закріпленої за секретарем ради Ігорем Гірчаком, виділили по 220 літрів бензину А-95 щомісяця.

Для Renault Duster (ВО 3497 ВХ), закріпленої за заступником мера Іваном Хімейчуком, встановили ліміт по 200 літрів бензину А-95 щомісяця.

Для Ford Mondeo (ВО 5500), закріпленої за заступником мера Ігорем Крисоватим, встановили ліміт по 220 літрів бензину А-95 щомісяця.

Для Renault Lodgy (ВО 3001 ВН), закріпленої за заступником мера Володимиром Дідичем для обслуговування ЦНАПів, встановили ліміт по 180 літрів дизеля в місяць.

Для Renault Logan (ВО 3005 ВН), яка обслуговує заступницю мера Вікторію Остапчук, виділили по 180 літрів дизеля щомісячно.

Начальник управління правового забезпечення Олександр Печіль для виділеної йому Dacia-Logan (ВО 6182 АК) отримає по 100 літрів А-95 у місяць.

Начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій Ігор Токарчук отримає для Opel Omega (ВО 0070 АА) по 180 літрів А-95 щомісяця, а для обслуговування офіційних делегацій на Renault Trafic (ВО 3002 ВН) – ще по 100 літрів дизпалива щомісяця.

Начальник управління муніципальної інспекції Максимів Ігор для закріплених за ним авто отримає:

для Daewoo-Lanos (ВО 5631 АТ) по 150 літрів А-95 в місяць;

для Renault Logan (ВО 3501 ВХ) по 150 літрів А-95 в місяць;

для Renault Duster (ВО 3004 ВН) по 150 літрів А-95 в місяць.

Начальник управління з питань містобудування та архітектури Василь Бесага для службової ЗАЗ-Daewoo – Nubira (77706 ТЕ) матиме по 100 літрів А-95 щомісяця.

Начальник управління надзвичайних ситуацій Андрій Поліщук для УАЗ 3151 (ВО 7006 АН) – по 100 літрів А-95 в місяць.

Начальник патронатного відділу Катерина Калуш для заправки службової Dacia-Logan (ВО 0067 АА) отримає по 100 літрів А-95 щомісяця.

Сумарно за рік вищий ешелон ТМР наїздить 29 760 літрів пального, що коштуватиме приблизно 900 тисяч гривень.

До слова, минулого року чиновники мерії виписали собі вдвічі менше пального на транспортування себе на службових автівках – лише 14 тисяч літрів бюджетного пального.



