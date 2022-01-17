На Тернопільщині відкрився християнський реабілітаційний центр для жінок. Про це повідомив координатор руху «Шлях незалежних» Олег Коган. У центрі допомагають жінкам позбутися алкоголізму та наркоманії.

У селі Метенів на Зборівщині відкрили реабілітаційний центр. Зараз тут перебуває семеро людей, серед яких молоді дівчата, які долають залежність. Четверо з них незабаром завершать реабілітацію. Загалом курс реабілітації триває приблизно пів року.

«Ніяких ліків ми тут не використовуємо. Реабілітаційний центр відкритий, людина може залишитися тут лише за власним бажанням. Церковні служителі працюють із залежними людьми. Щодня є програма, яка базується насамперед на молитві, читанні Біблії та спілкуванні», − розповів Олег Коган.

Перебування жінок у християнському реабілітаційному центрі безплатне. Фінансують заклад підприємці та небайдужі люди, які в минулому також мали залежність.