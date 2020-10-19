Тернопіль здобуває другу перемогу в Суперлізі
БК Тернопіль здобуває другу перемогу в Суперлізі!
Миколаїв – Тернопіль 68:106 (17:33, 15:21, 19:27, 17:25)
М: Кушніров 16, Конате 10, Едж 8, Хохонік 8, Артамлнов 8 – стаот; Адедиран 10, Заплотинський 8, Дубоненко 3, Боднар 0, Лук‘ян 0.
Т: Югба 16 + 12 іпідбирань, Кальніченко 13 + 8 підбирань + 4 передачі, Агафонов 11 + 6 підбирань, Кольченко 9+ 6 підбирань + 4 передачі – старт; Ворд 18 + 7 підбирань, Тищенко 9, Головчик 9, Буренко 8 + 6 підбирань + 6 перелачі, Подковиров 0, Бережний 0.