10:01 | 19.10.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Спорт 

Тернопіль здобуває другу перемогу в Суперлізі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
БК Тернопіль здобуває другу перемогу в Суперлізі! 🔥

Миколаїв – Тернопіль 68:106 (17:33, 15:21, 19:27, 17:25)

М: Кушніров 16, Конате 10, Едж 8, Хохонік 8, Артамлнов 8 – стаот; Адедиран 10, Заплотинський 8, Дубоненко 3, Боднар 0, Лук‘ян 0.

Т: Югба 16 + 12 іпідбирань, Кальніченко 13 + 8 підбирань + 4 передачі, Агафонов 11 + 6 підбирань, Кольченко 9+ 6 підбирань + 4 передачі – старт; Ворд 18 + 7 підбирань, Тищенко 9, Головчик 9, Буренко 8 + 6 підбирань + 6 перелачі, Подковиров 0, Бережний 0.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *