“Влаштуйте Сергій Надалу другий тур! Нехай буде вам винен!”

Програма мінімум – другий тур.

Друзі, трішки тексту.

Так, не буду вас дурити. Сергій Надал має шанс обратись в першому турі.

Але не тому, що його підтримує понад 50% тернополян. А тому, що велика частина з вас пасивна і піддається його хитрим, вишуканим та шалено дорогим технологіям.

Чи він ТОЧНО виграЄ вибори?

Ні! Ні! Ні!

Саме тому він продовжує вкладати десятки мільйонів у останні дні виборчої кампанії.

“Міцний господарник” справді боїться другого туру виборів міського голови. Боїться до істерики.

До такої, що усвідомлюючи реальні ризики здоров’ю людей похилого віку, не повідомляє їх про це. Це той випадок, коли “голос ціною смерті” не для всіх буде перебільшенням.

На що розраховує діючий мер?

У Тернополі 180 тис. виборців. З них лише близько 40 тисяч готові проголосувати за Сергія Надала. Це скромних 22% тернополян з правом голосу.

Якщо ти не прийдеш на вибори, то ця чверть тернополян при низькій явці має усі шанси перетворитись на 51%.

Отож, висока явка на виборах – наша (твоя!) перемога!

Що робити?

1. Відкласти всі справи і ОБОВ’ЯЗКОВО прийти на вибори і голосувати за найкращого з-поміж кандидатів, але не діючого і не від ОПЗЖ.

2. Не полінуватись переконати всіх знайомих виконати п.1.

Окреме звернення до прихильників Сергія Надала:

Більшість з вас розуміє, що Тернопіль заслуговує на краще ніж “краде, але щось робить”.

Якщо ви вірите в перемогу вашого кандидата, то маєте розуміти, що другий тур виборів вам вигідний.

Чому? Тому що пройшовши “чистилище” другого туру він буде значно старанніше працювати для вас.

Влаштуйте йому другий тур! Нехай буде вам винен. Нехай дасть вам додаткові чіткі обіцянки.

Друзі, прогресивна частина тернополян, молодь!Усе у ваших руках! Лайкати не обо’язково. Багато з вас з тих чи інших причин не мають змоги проявляти свою позицію публічно. ГОЛОВНЕ: Прийдіть на вибори!Кандидат на міського голову Тернополя від “Сили людей” Іван Сороколіт