Тернопіль зіграє з діючим чемпіоном Суперліги!

Вже сьогдні на Тернопіль чекає складний іспит. До Львова, де команда Дмитра Забірченка зіграє перші матчі сезону з приставкою “домашні”, завітає суперник, якиий минулого сезону отримаав чемпіонське звання після дострокового завершення чемпіонату.

В цьому сезоні команда Дніпро робить все, щоб підтвердти цей статус вже за ігровим принципом. В першу чергу це стосується комплектації. Дніпро зберіг той кістяк, який йшов на першому місці минулого сезону, і додав до нього гравців збірної України В’ячеслава Кравцова та В’ячеслава Боброва.

В Суперлізі “сині” зіграли поки лише двічі, в доволі напружених матчах перегравши Черкаські Мавпи та Будівельник. До цього була перемога над Одесою та поразка від Хіміка в Фіналі чотирьох Кубка України. А ще раніше дніпряни, послаблені спалахалом епідемії в команді, програли матч кваліфікації Ліги чемпіонів голандському Гронінгену.

Трансляція поєдинку відбудеться на Youtube-каналІ Федерації баскетболу України. Посилання на неї публікуємо нижче. Не забувайте, що дивитися ігри Тернополя можна в гарній компанії вболівальників клубу у Пабі Файного Міста.