Тернопільщина: напередодні виборів кандидати займаються благодійністю

У соціальній мережі Facebook поширювалася інформація про те, що кандидатка у депутати від партії «За майбутнє» та команда партії «Сила людей» у Чорткові відмовилися від реклами на білбордах, а заощаджені кошти використали для благодійності.

13 жовтня на Facebook-сторінці «Тернопільщина ЗА Майбутнє» опубліковано допис із заголовком «Замість бігбордів – двері для лікарні!». У ньому йшлося, що кандидатка у депутати до Тернопільської обласної та Бережанської міської рад від партії «За майбутнє» Наталія Онишків придбала двері для Бережанської районної лікарні, у якій працює.

Допис містив коментар кандидатки, у якому вона зазначала: «Відмовилася від бігбордів, натомість придбала двері для мого рідного відділення. Вважаю, що треба відходити від такої дороговартісної і непотрібної передвиборчої практики. Краще за ті кошти робити щось корисне». А також до нього були додані фотографії із вставленими новими дверима у приміщенні лікарні.

ОПОРА звернулася за коментарем до кандидатки Наталії Онишків, написавши їй повідомлення у соціальній мережі Facebook із наступними питаннями: чи дійсно вона придбала двері для Бережанської районної лікарні і чи не вважаєте вона таку благодійність порушенням частини 6 статті 57 Виборчого кодексу України (непрямий підкуп виборців, тобто агітація поєднана з роздачою матеріальних цінностей виборцям). На момент публікації матеріалу ОПОРА відповіді не отримала.

Поза тим 13 жовтня на Facebook-сторінці «Володимир Шматько – людина справ» опубліковано допис із заголовком «Команда «Сила людей» Чорткова купила для інфекційного відділення лікарні газовий аналізатор крові за 260 тисяч гривень». У ньому йшлося, що Чортківська команда політичної партії «Сила Людей» та кандидат на посаду міського голови Володимир Шматько прийняли рішення зменшити кількість друкованої агітаційної продукції і за кошти членів партії придбали обладнання для інфекційного відділення.

До допису було додане відео, у якому Володимир Шматько звернувся до інших політичних сил, які балотуються у Чортківську міську та району ради, із закликом підтримати флешмоб та придбати потрібне обладнання для лікарні. Також він додав: «Цю естафету сьогодні передаємо нашим друзям і колегам з «Європейської солідарності». Продовжіть нашу добру справу. Разом подолаємо пандемію».

ОПОРА звернулася за коментарем до кандидата на посаду міського голови Чорткова Володимира Шматька. Він пояснив, що не вважає, що в таких діях є порушення закону, а направки це є доброю справою, до якої закликали приєднатися інші партії.

За словами радниці з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Тетяни Юзвяк одночасне поєднання агітації з наданням матеріальних цінностей заборонено законом, тому кандидати і осередки партій часто обходять цю заборону і «розводять» агітацію та надання товарів, робіт та послуг в часі. Наприклад, спочатку передають подарунки або встановлюють майданчики, а вже згодом урочисто повідомляють про це на своїх сторінках в соціальних мережах. Формально – порушення закону немає, адже надання матеріальних благ не супроводжувалося агітацією, хоча по суті підставою для піару була саме така благодійність. Також юристка наголошує, що політичні партії під час виборчого процесу повинні утриматися від благодійності, адже благодійна допомога від партій в період виборчого процесу може містити ознаки непрямого підкупу виборців, про що нещодавно роз’яснило Національне агентство з питань запобігання корупції. Тому зазначена практика піару на благодійності у виборчий період не відповідає стандартам чесних і рівних виборів.

ОПОРА нагадує, що відповідно до частини 6 статті 57 Виборчого кодексу України забороняється проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форми власності грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування та спиртних напоїв, товарів (крім матеріалів передвиборної агітації, виготовлених за рахунок виборчого фонду, що містять візуальні зображення партійної символіки та брендування виборчої кампанії, згадування імені або зображення кандидата, який балотується на виборах, такі як плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, значки, бейджі, USB-флешки, вимпели, прапори, книги, пакети, футболки, кепки, шарфи, парасолі та інші матеріали передвиборної агітації, вартість яких не перевищує 6 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян), пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії), та інших благодійних організацій, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата (кандидатів), партію (місцеву організацію партії) або згадуванням імені кандидата, назви партії (місцевої організації партії), символіки партії.

Експерти ОПОРИ підготували детальні пояснення про прямий та непрямий підкупи виборців, відповідальність сторін та алгоритм дій. З ними можна ознайомитися на офіційному сайті ОПОРИ у статті «Підкуп виборців або коли неправомірна вигода спотворює вільне формування волі та її виявлення під час голосування».

Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області