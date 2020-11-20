Адвокат із Кременця Ірина Сідорова: про зйомки програми “Стосується кожного” і що було після

Адвокат із Кременця Ірина Сідорова розповіла про те, що відбувалося за лаштунками програми “Стосується кожного”, де вона брала участь, як адвокат однієї із героїнь.

“Непристойні підозри”, ефір від 13.11.2020.

Бабуся звинувачує невістку у тому, що її онучку начебто займають невідомі чоловіки, котрі приходять в гості до мами. Разом із сином вони забирають онуку і дівчинка вже півроку проживає окремо від матері. Мати ж, Антоніна Король, усі звинувачення заперечує. І стверджує, що її колишня свекруха в такий спосіб просто хоче забрати онуку. Рішення суду з ким має проживати дитина – на користь матері. За колишнім чоловіком – борг по аліментах.

“Така ось вийшла передача… З дозволу Антоніни Король розповім, що відбувалося за лаштунками. Перш за все, хочу зізнатися, що я ніколи раніше не дивилася подібних ток-шоу, оскільки вважала їх учасників акторами, а сюжети – простою вигадкою. Тепер переконалась у зворотному.

Звертаю увагу, що ініціатива звернення до телеканалу належала не мені і не моїй клієнтці, а пану Роману. З якою метою він це зробив – можу лише здогадуватися, – це відомо лише йому. Хоча ні, перепрошую, ще його мамі.

Пригадую той ранок, коли зателефонувала шокована Тоня і розповіла про дзвінок журналістів з Інтеру; як у подальшому я телефонувала до тих же журналістів і роз’яснювала наслідки втручання в право на повагу до приватного життя моєї клієнтки.

Однак у відповідь почула, що передача буде – з нами або без нас. Проте, якщо ми відмовимось від участі, висновок буде очевидним – нам є що приховувати… У такий спосіб ми потрапили в ефір телеканалу Інтер.

Хочу віддати належне працівникам каналу – журналістам, які за три дні встигли всесторонньо розібратися у такій заплутаній історії: “підняти на ноги” дві служби у справах дітей, опитати десятки людей в Дубно і Шумську, вивчити юридичну сторону питання в правоохоронних органах двох різних областей і дійти правильного і логічного висновку: усі звинувачення є безпідставними.

Така блискавична оперативність мене дійсно вразила, оскільки звикла, що подібні справи розглядаються судами місяцями, якщо не роками.

Проте найбільше вразили мене учасники шоу — заявники. За свою багаторічну юридичну практику бачила різних людей і різні ситуації, проте таких — зустрічаю вперше.

Ось тепер продовження історії.

Після завершення зйомок дівчинка вирішила їхати додому з мамою.

Так, не зважаючи на зомбування, якому Ангеліна піддавалася впродовж багатьох місяців, дитина поборола страх і відважилась не послухатися заборони бабусі і батька і висловила чітке бажання їхати додому з мамою.

Ще під час перебування у приміщенні телеканалу пан Роман з мамою демонстрували свою інтелігентність і толерантність. Пан Роман навіть на камеру обіцяв не перешкоджати спілкуванню дочки з її матір’ю і відпустив дитину.

Проте за межами телеканалу пан Роман та пані Людмила проявили свій характер та виховання “на повну”. Вони зустріли нас на території автовокзалу і намагалися знову викрасти Ангелінку.

Не буду зараз озвучувати що чула у свою адресу від пані Людмили, коли стоячи у відкритих дверях мікроавтобуса, я намагалася ухилитися від її ударів. Завдяки розумінню та допомозі водія і ще декількох небайдужих чоловіків нам вдалося вивести пана Романа з автобуса, зачинити двері і вирушити з вокзалу.

Ще близько години я намагалася вгамувати тремтіння рук, проте божевільний розлючений погляд батька Ангеліни я запам’ятаю назавжди.

Ось така історія.

Хочу висловити вдячність усім журналістам каналу, які змогли віднайти зерно істини, повірили у щирість материнського серця і допомогли зустрітися Антоніні з дочкою – вперше за стільки місяців розлуки.

Особлива вдячність професіоналу своєї справи – дитячому психологу Олені Пасічник, яка розставила всі крапки над “і” та розвіяла всі сумніви щодо фактів насильства відносно дитини.

Складений нею висновок ліг в основу рішення служби у справах дітей про зміну способу участі батька у вихованні дітей: тепер пан Роман може спілкуватися з дітьми виключно в присутності їх матері Антоніни. І без бабусі.”, — написала Ірина Сідорова.

Відео: Інтер “Стосується кожного”

Джерело: Кременець.City