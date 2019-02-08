Адвокат з Тернополя допоміг скасувати стягнення коштів на користь російської держустанови

У вересні 2018 року до Тернопільського місцевого центру звернувся клієнт з проханням надати йому правову допомогу для скасування виконавчого листа. Чоловік сплачував кошти на утримання доньки, що проживала з матір’ю в Росії. Дізнавшись що дитина перебуває в дитячому будинку батько повернув дитину на своє утримання в Україну. Проте, аліменти і далі стягувались на користь російської держустанови. Вирішити проблему допоміг адвокат з Тернополя Юрій Колцуняк.

Адвокатом з’ясовано, що рішенням Підволочиського районного суду задоволено позовні вимоги Конаковського спеціалізованого будинку дитини, що знаходиться у Тверській області Російської Федерації, та вирішено:

– позбавити громадянина батьківських прав відносно доньки, яка перебуває на утриманні Конаковського спеціалізованого будинку дитини;

– щомісячно стягувати з батька на користь Конаковського спеціалізованого будинку дитини грошові кошти на утримання його доньки.

Дізнавшись про те, що колишня дружина помістила спільну доньку до інтернату, батько невідкладно вирушив до Російської Федерації з метою повернути доньку.

Пройшовши, встановлену законодавством РФ, процедуру підтвердження батьківства, чоловік через кілька місяців зміг повернути малолітню доньку на своє утримання. Отримавши необхідні дозвільні документи повернувся разом з донькою у місце свого постійного проживання. З часу повернення донька проживає спільно із своїм батьком. На даний час дівчина навчається в загальноосвітній школі.

Адвокат звернувся до суду з заявою про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню. Вимоги адвоката задоволено судом повністю, права заявника поновлено. Тепер батько позбавлений будь-яких боргових зобов’язань щодо матері дитини і щодо російської державної установи та може сконцентрувати усі зусилля на вихованні доньки.

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