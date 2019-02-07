Закріпленням незворотності курсу на ЄС та НАТО Україна конституційно ідентифікувалася як європейська країна – Олег Барна

«Курс на ЄС та інтеграція в НАТО закріплені конституційно! Це епохальне рішення, яким Україна конституційно ідентифікувалася як європейська країна з відповідними принципами життя та цінностями», – наголошує народний депутат Олег Барна (фракція «Блок Петра Порошенка»).

Зазначимо, сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада ухвалила проект закону №9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. Проект закону підтримали 334 народних обранців.

– Закріплення в Конституції незворотності курсу України на ЄС та Північноатлантичний альянс – це історичний крок, який вже остаточно відриває нашу державу від московської орди», – наголошує народний депутат України Олег Барна (фракція «Блок Петра Порошенка»). – «Організація Північноатлантичного договору є прикладом колективної безпеки. Членства України в ЄС і НАТО гарантуватиме збереження нашої незалежності. Україна не може лишатися нейтральною державою, маючи сусідом споконвічного ворога з найбільшою армією в Європі. Ми навчилися протидіяти їй, але ефективніше і безболісніше зможемо зробити тоді, коли здійснюватимемо це за сприянням наших партнерів і друзів, котрим теж будемо допомагати у захисті їх незалежності. Таким чином наш курс – дорога в ЄС, безпека в НАТО і геть від Москви! Дані зміни в Конституції унеможливлять “новий курс” України до Росії в майбутньому так як новий склад ВРУ не буде вже мати популістичної скритої чи відкритої більшості 226, а якщо і буде, то конституційної у 301 голос не буде і поготів. Цим самим гарантовано заблоковано реванш навіть можливої проросійської більшості у майбутньому складі ВРУ на зміну теперішнього курсу до європейської інтеграції».

Додамо, що 6 лютого до Верховної Ради України привезли півтора мільйона підписів громадян, які підтримують курс України в ЄС і НАТО та його затвердження в Конституції.

«Це реальне волевиявлення українського народу. Українці обирали європейський шлях і власне це підтверджується півтора мільйонами підписів, які зібрані громадськими організаціями у різних куточках України, як на Тернопільщині, так і Донеччині, Львівщині, Луганщині, Чернігівщині, Одещині та інших областях. Українці прагнуть в ЄС і в НАТО як в структури, що гарантують гідний рівень життя, безпеку і розвиток нашої держави», – зазначає Олег Барна.

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