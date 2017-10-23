Акведук в Кременецькому районі роблять безпечним для життя людей та риби

Роками жителі сіл Малих Бережець та Великих Млинівець Кременецького району ставили під загрозу своє життя, переходячи з одного села в інше по акведуку водоподаючого каналу на каскад ставків через р. Іква.

Акведук представляє собою дві металеві труби діаметром 500 мм, перекинуті з берега на берег на висоті 5 м над рівнем води. Крім цього в сильні морози акведук перемерзав, що позбавляло води ряд ставків і створювало умови для замору риби в них.

Зважаючи на численні звернення жителів сіл та голови районної організації українського товариства мисливців та рибалок Лановецьке міжрайонне управління водного господарства віднайшло можливість для утеплення акведука та будівництва на ньому пішохідного містка. Тепер вдячні жителі сіл завжди можуть скористатись ним для безпечного скорочення дороги. Про це повідомляє Тернопільське облводресурсів.