У Тернопільському медуніверситеті лікарі, провізори і медсестри отримали дипломи (фоторепортаж)

Тернопільський медуніверситет ім. Івана Горбачевського за результатами своєї діяльності – серед найкращих медичних закладів вищої освіти України. У квітні 2019 року виш став національним.

Стали дипломованими. Фото автора

Днями ж у новому статусі в медуніверситеті вручали дипломи випускникам. Їх отримали загалом майже дев’ятсот українських та іноземних громадян. Хтось з них здобув фах лікаря чи лікаря-стоматолога, хтось провізора, хтось став спеціалістом з фізичної реабілітації, а хтось бакалавром чи магістром з медсестринства, бакалавром з фізичної терапії.

Прощавай, альма-матер, до зустрічі – на професійному шляху. Фото автора

У своєму напутті ректор ТНМУ ім. Івана Горбачевського, професор Михайло Корда закликав випускників ніколи не зраджувати своїй професії, як і не залишати рідну країну. «Навчайтеся за кордоном, стажуйтеся в найкращих клініках, здобувайте цінний досвід, але повертайтеся в Україну. Ви потрібні нашій землі та нашому народу», – зазначив очільник вишу.

Із знаменною подією привітати молодих дипломованих медичних фахівців прийшли також представники обласної та міської влади. Від випускників ТНМУ слова вдячності висловив Ігор Стецюк. Він наголосив, що вони справді навчалися в університеті з найкращою матеріально-технічною базою, де є великі можливості для міжнародного розвитку студента, де юнаки та дівчата отримують всю необхідну соціальну допомогу й підтримку поза навчальним процесом.

У посмішці випускниці ТНМУ Наталії Кріль відчутна і радість випускного свята, і смуток прощання зі студентськими роками. Фото автора

Після вручення дипломів випускники медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів і навчально-наукового інституту медсестринства прийняли клятву лікаря, провізора та медичної сестри.

Принагідно зазначити, що нині в Тернопільському національному медичному університеті навчається майже 2000 іноземних студентів з 55 країн світу. Понад двісті з них в урочистій обстановці отримали дипломи цьогорічного випускника ТНМУ.

«Станеш зіркою – світи», – нагадала ровесникам словами свого музичного дарунку Христина Врублевська. І справді, їм, випускникам медичного вишу, йти у життя, ставати на відповідальний професійний шлях. Тож хай щастить, хай домагаються вони верховин у фаховому зростанні та поваги у пацієнтів!

Джерело: Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»