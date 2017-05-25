АнтиГерої дня – як дівчина на опорі “сонячного дерева” вирішила залишити згадку про себе

АнтиГерої дня. Неповнолітні. Дівчина в синьому на опорі “сонячного дерева” ручкою вирішила залишити згадку про себе. Змусив її стерти свій “підпис”. Знімав на відео. Хлопець ліворуч спочатку перешкоджав зйомці, потім відступив і просто відвернувся.

“Підпис” частково стерли. Однак після себе залишили ще й полущену фарбу опори.

Відео відправляю у відповідні інстанції. Там хай далі надають оцінку даному правопорушенню та приймають рішення.

ВИСНОВКИ 1. Теорія розбитих вікон у дії. На обидвох опорах подібних надписів чимало. Однак відповідальні за це служби бездіяльні. Логіка: раз ніхто не замальовує раніше нанесені каракулі – значить це не заборонено. Те ж саме і з обірваними дротами. 2. Немає покараних. Скільки разів обривали дроти на Театральному майдані? Камери спостереження для чого? Одного-двох зловити, штрафонути – відсоток бажаючих понищити громадське майно точно би знизився. 3. Відсутність камер спостереження. Як-не-як, але біля таких об’єктів вони повинні бути. Біля центрального причалу фіксувати правопорушення нічим. Антон Марчевський