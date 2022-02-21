Апеляційний суд Тернополя виправдав львівських патрульних, засуджених до 8 років ув’язнення

18 лютого в Апеляційному суді Тернополі відбулося чергове і, як виявилося фінальне, засідання суду у справі львівських патрульних. Шістьох правоохоронців було засуджено до 8 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, що призвели до смерті юнака. Заслухавши матеріали справи, суд прийняв рішення – скасувати вирок першої інстанції від 3 серпня 2021 року та закрив кримінальне провадження, розпочате щодо патрульних за ч. 1 ст. 28 та ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Рішення суду набрало чинності з моменту його проголошення.

Що трапилося

Інцидент трапився 9 лютого 2018 року на вулиці Куліша у центрі Львова. Поліцейські зі службовим рейдом завітали в один з місцевих розважальних закладів, де розпочали перевірку відвідувачів салону гральних автоматів. Під час поверхневого огляду 22-річного львів’янина Володимира Клима у його кишені намацали якийсь згорток. В момент затримання хлопець проковтнув поліетиленовий пакетик з наркотиками.

Попередньо відомо, що патрульні намагались змусити хлопця виплюнути пакет, але він знепритомнів. Юнака вивели на вулицю, надавали домедичну допомогу, але врятувати не змогли. Експертиза підтвердила, що поліетиленовий пакет з двома грамами канабісу повністю перекрив дихальні шляхи і хлопець помер від асфіксії.

Засідання суду і вирок

У вівторок, 3 серпня, Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про позбавлення волі на 8 років шести патрульних. Суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування винними за статтею 365 (перевищення службових повноважень вчиненою групою осіб) Кримінального кодексу України. Згідно з рішенням суду, шістьох патрульних позбавлено звань «лейтенант поліції» і заборонено займати посади у державних структурах протягом трьох років.

Також Галицький суд ухвалив рішення про стягнення з державного бюджету моральної шкоди понад 4 мільйонів гривень на користь родичів загиблого. Патрульні мають виплатити власних 48 тисяч гривень за проведення криміналістичної експертизи.

Апеляція

Львівські поліцейські своєї провини не визнають. Переконані, діяли згідно з чинним законодавством та зробили усе від них залежне, щоб врятувати хлопця. На вирок за загибель 22-річного юнака подали апеляцію.

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