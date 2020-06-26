Аспірантка ТНПУ отримала академічну стипендію Кабінету Міністрів України

Аспірантці кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Вірі Хомі призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на на ІI семестр 2019/2020 навчального року.



Віра виконує дисертаційну роботу на базі НДЛ порівняльної біохімії та молекулярної біології під керівництвом доктора біологічних наук, професора О. Б. Столяр.

Віра Хома – двічі призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біологічних наук, тричі – Міжнародної наукової конференції “Молодь і поступ біології”, була стипендіаткою Президента України, а на її сторінці у базі даних Scopus 8 робіт (h-індекс за версією Scopus – 2).





Вітаємо з черговим досягненням та бажаємо натхнення та подальших перемог на життєвих стежинах!

Проф. Столяр Оксана Борисівна