15:31 | 26.06.2020
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Новини Тернополя 

Аспірантка ТНПУ отримала академічну стипендію Кабінету Міністрів України

Irena 0 Views Прокоментуй!

Аспірантці кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Вірі Хомі призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на на ІI семестр 2019/2020 навчального року.

Віра виконує дисертаційну роботу на базі НДЛ порівняльної біохімії та молекулярної біології під керівництвом доктора біологічних наук, професора О. Б. Столяр.

Віра Хома – двічі призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біологічних наук, тричі – Міжнародної наукової конференції “Молодь і поступ біології”, була стипендіаткою Президента України, а на її сторінці у базі даних Scopus 8 робіт (h-індекс за версією Scopus – 2).

Вітаємо з черговим досягненням та бажаємо натхнення та подальших перемог на життєвих стежинах!  

Проф. Столяр Оксана Борисівна

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