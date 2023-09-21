Мешканка Тернопільщини втратила гроші, перейшовши на фейковий акаунт

Зловмисники продовжують використовувати в мережі Інтернет вже добре відомі, проте, дієві шахрайські схеми та заробляють на довірливих людях.

Із заявою про злочин до поліцейських звернулася 38-річна тернополянка. Вона повідомила, що з її банківської картки зник увесь залишок.

Жінка хотіла придбати мобільний телефон в соцмережі. Знайшла оголошення за привабливою ціною і зателефонувавла продавцю. За підказками шахрая, потерпіла перейшла за фейковим посиланням, нібито на сайт мобільної продукції та ввела конфіденційні дані власної картки для оплати. 23 тисячі гривень зникли, а товар потерпіла так і не отримала.

За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження, особу зловмисникиа встановлюють.

Поліцейські нагадують мешканцям Тернопільщини: не залишайте свої персональні дані на незнайомих або підозрілих сайтах. Шахрайство, що полягає у створенні сайтів-двійників є доволі поширеним.

Сторінка, яку ви відвідуєте, візуально виглядає як справжня: має ту ж кольорову гаму, містить приблизно ту ж саму інформацію, що й офіційний сайт, однак у гіперпосиланні вказані зайві букви або цифри. Оплативши товари чи вказавши власні персональні дані на сайті-двійнику, ви потрапляєте у пастку шахраїв.

Необхідні вам товари чи послуги ви не зможете отримати, а ваші персональні дані можуть бути використані проти вас.