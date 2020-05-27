Аудитори Тернопільщини встановили порушень за процедурами закупівель вартістю понад 176 млн грн

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області упродовж січня – квітня 2020 року провели моніторинг 104 процедур закупівель товарів, робіт і послуг та 2 перевірки закупівель.

У всіх випадках встановлено порушення законодавства у сфері закупівель при проведенні замовниками процедур закупівель загальною вартістю понад 176 млн грн, в 1 випадку – витрати, проведені з порушенням законодавства на суму 319,6 тис. грн під час виконання договору.

За результатами моніторингу закупівель замовники відмінили торги за 19 процедурами закупівель очікуваною вартістю 36 млн грн та розірвали 49 укладених договорів на суму 40,5 млн грн.

Матеріали перевірки закупівель передано до правоохоронних органів.