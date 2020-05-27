“Тернопільгаз” попереджає, що усім боржникам вимкнуть газопостачання одразу ж після закінчення карантину

Карантин – карантином,а за газ платити треба. На Тернопільщині споживачів попередили, що тих, у кого є борги за послугу з розподілу газу, одразу після закінчення карантину, відключать від газопостачання, – пишуть Тернополяни.

ПрАТ «Тернопільгаз» повідомляє, що, не зважаючи на карантин, який продовжується з 12 березня 2020 року, підприємство продовжує забезпечувати безаварійне та безперебійне газопостачання споживачам області. Споживачі, в свою чергу, зобов’язані своєчасно оплачувати за надану послугу з розподілу газу.

Одночасно повідомляємо, що ряд змін до законодавства, прийнятих Верховною Радою у зв’язку із запровадженням карантину, не звільняє від обов’язку оплати комунальних послуг, а лише звільняє від пені та штрафів у разі їх несвоєчасної оплати.

Тому, ПрАТ «Тернопільгаз» попереджає, що всім споживачам, які своєчасно не оплатять за послугу з розподілу газу, газопостачання буде припинено одразу ж після закінчення карантину, і підприємство змушене буде звернутись із заявою до суду про видачу судового наказу з примусового стягнення боргу, що потягне за собою негативні наслідки та додаткові витрати у формі судового збору та звернення до органів виконавчої служби з подальшими арештами грошових коштів та майна боржника.

Просимо своєчасно до 20 числа поточного місяця оплачувати вартість послуги з розподілу природного газу.

Надіємось на порозуміння та якнайшвидше погашення заборгованості!

Адміністрація ПрАТ «Тернопільгаз»