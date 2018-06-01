Аж сам заступник Міністра приїжджав на перший форум тернопільських педагогів

У Тернополі пройшов перший обласний форум професійної освіти «Освіта. Професія. Кар’єра». Відбувся він за участі заступника міністра освіти й науки України Павла Хобзея.



Мета і задання форуму – привернути увагу до проблем профтехосвіти державних органів влади, місцевого самоврядування, бізнес-структур тагромадянського суспільства; проінформувати молодь про можливості

професійної освіти області, про актуальні та перспективні професії, надати фахові консультації щодо питань здобуття професійної освіти; навести комунікації між роботодавцями області та закладами професійної освіти та підняти імідж і престиж якісної конкурентоздатної професійної освіти.

У роботі форуму взяли участь професійні освітні заклади міста та області, очільники міського та обласного управлінь освіти і науки.