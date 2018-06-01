Двері Тернополя. Старі тафлі, що схожі на картини

Тафлею називають втоплену/випуклу чи декоративно оздоблену площину. Зокрема, розміщуватись вона може і на дверях.

Залежно від стилю різниться й вигляд тафлі, але вона завжди гармонійно вписується в ансамбль дверей та будинку. У Тернополі найчастіше трапляються тафлі з геометричним та рослинним візерунками.

Нині про останні. Різноманіття тамтешніх квіток вражає — від буйних та рельєфних до менш складних візерунків, але при тім не менш цікавих.

Сама форма тафлі наштовхує на думку про схожість із картиною. Тим більше, що високо художність виконання таких деталей, підкріплює цю асоціацію.

Анна Золотнюк.