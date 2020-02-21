У Львові п’яний тернополянин зніс 18 метрів парапету, в’їхав у трамвайну зупинку та… втік

19 лютого, близько 2-ї години ночі, патрульні 1 батальйону отримали виклик про ДТП на вулиці Сахарова. Там автомобіль Peugeot Partner здійснив наїзд на трамвайну зупинку і знищив 18 парапету, а також, пошкодив прилеглу інфраструктуру. Автомобіль втік з місця пригоди.



Орієнтування отримали екіпажі усіх районів. Переглянувши відео з камер спостереження, патрульні були вражені не лише швидкості на якій сталася ДТП, а й те яким чином водій і з пасажирами пхали автомобіль.



Патрульні координуючі чітко хто, які напрямки обстежуваттме, виявили це авто і його водія з двома пасажирами на вулиці Кастелівка. Усі, включно з водієм, були нетверезими.



23-річний мешканець міста Тернопіль відмовився від перевірки на стан сп’яніння. На нього склали протоколи: за ч.1. ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП; за ст.122-4 (Втеча з місця ДТП) КУпАП; за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.



Також, на водія та його друзів винесли постанови за куріння в публічних місцях, і, окремо, кожен з пасажирів отримав постанови за появу в нетверезому стані в громадському місці.



Водії, будьте свідомі, навчіться відповідати за свої вчинки і дотримуйтеся ПДР!

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